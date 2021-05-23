В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

Движение в центре Москвы парализовано из-за пожара на Большой Никитской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано в доме 7, строение 1.

«Движение перекрыто. На месте работают оперативные службы», — рассказали в пресс-службе, призвав москвичей выбирать маршруты, огибающие Большую Никитскую и прилегающие к ней улицы. В дептрансе также предупредили о том, что из-за происшествия был временно скорректирован маршрут автобуса М6.

Агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС сообщает, что к настоящему моменту пожарные ликвидировали инцидент в реконструируемом здании. Оказалось, что пожар спровоцировало возгорание строительного мусора.

Накануне сообщалось, что из-за крупного ДТП практически полностью встало Новорижское шоссе: поскольку движение в сторону Москвы осуществлялось только по одной полосе из трех, образовалась многокилометровая пробка.

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