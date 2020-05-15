Начальник московского метро оценил идею сменить название

Московское метро, которое носит имя Владимира Ильича Ленина, гордится своим названием. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.

«Нам нравится наше название, и мы им гордимся», — подчеркнул он, оценив идею возможного переименования.

В этом году Московский метрополитен празднует 85-летний юбилей. Первоначально подземка носила имя народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича. Имя Владимира Ильича Ленина она получила в 1955 году.

Начальник метрополитена Козловский в интервью изданию также рассказал об изменениях в работе метро в период пандемии коронавируса. По его словам, в залах и вагонах стали чаще обеззараживать поверхности специальными дезинфицирующими средствами, кроме того в ближайшее время на всех станциях установят санитайзеры, чтобы пассажирам могли обрабатывать руки на входе и также на выходе из подземки.

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