Начальника полиции района Ростокино арестовали в Москве

В Москве арестовали начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Такое решение в пятницу, 3 декабря, вынес Пресненский суд столицы. Сотруднику правоохранительных органов вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Как уточнили в РБК, дело заведено из-за выявления факта мошенничества на сумму 84,6 миллиона рублей.

По мнению следователей, полицейский помогал в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Полковника Гоцуляка задержали в четверг, 2 декабря.

Ранее участковый ОМВД по району Кунцево в Москве попал под суд после того, как безнаказанно отпустил дебошира.