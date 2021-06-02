Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года. Об этом сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Как рассказали синоптики, в столичном регионе минимальную температуру в ночь на 1 июня зафиксировали в Волоколамске (плюс 0,3 градуса) и в Клину (плюс 0,2 градуса). На метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха опустилась до 4 градусов выше нуля.

«Таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года!» — отметили в «Фобосе». Предыдущий рекорд был установлен 1 июня 1967 года, когда в Москве было плюс 3,9 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что погода летом в Москве будет в пределах нормы. Эксперт также предсказал, что к норме погода вернется к 3-4 июня, а уже через несколько дней достигнет 23-28 градусов тепла.

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