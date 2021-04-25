Начало мая в Москве описали словами «потепления не будет вообще»

Москвичей предупредили о холодной погоде в начале мая. Прогнозом в беседе с телеканалом «Звезда» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что погодные условия на майские праздники жителей столицы едва ли обрадуют, так как «потепления не будет вообще». «По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время», — предупредил он, добавив что днем температура воздуха в Москве не поднимется выше отметки в плюс 15 градусов, кроме того, возможны скоротечные очаговые дожди.

Ранее сообщалось, что апрель 2021 года может войти в тройку самых дождливых за минувшие полвека. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос». По его словам, к утру 24 апреля с начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174 процента от нормы.

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