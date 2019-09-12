Найден «самый странный маршрут» московского поезда

Житель столицы обратил внимание на необычный маршрут следования одного из московских поездов. Своими наблюдениями он поделился в Twitter.

Речь идет о составе, который отправляется с Павелецкого вокзала и через 13 часов 15 минут прибывает на Киевский вокзал. Таким образом маршрут охватывает Московскую, Тульскую и Калужскую области и пролегает через такие города, как Новомосковск, Тула, Алексин, Калуга, Малоярославец, Обнинск и Наро-Фоминск.

«Самый странный маршрут РЖД — с Павелецкого вокзала на Киевский», — говорится в подписи к посту. Из расчета на 1 ноября минимальная стоимость такого путешествия составляет 654 рубля в плацкартном вагоне, максимальная — 2440 рублей в спальном вагоне.

14 августа сообщалось, что в столичной подземке до конца 2021 года планируется запустить самый длинный маршрут. Речь идет об участке от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии через станцию «Деловой центр», северную часть Большой кольцевой линии до станции «Нижегородской» и затем до «Некрасовки» по Некрасовской ветке. Таким образом откроется транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток.

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