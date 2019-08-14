В московском метро запустят самый длинный маршрут

В столичной подземке до конца 2021 года планируется запустить самый длинный маршрут. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, речь идет об участке от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии через станцию «Деловой центр», северную часть Большой кольцевой линии (БКЛ) до станции «Нижегородской» и затем до «Некрасовки» по Некрасовской ветке. Хуснуллин добавил, что таким образом откроется транзитный проезд из «новой» Москвы через центр и север города на юго-восток.

«Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было», — заключил собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил, что в текущем году планируется завершить строительство таких станций, как «Авиамоторная» и «Лефортово» БКЛ, а также участка от «Нижегородской» до «Косино» Некрасовской линии. В 2021-м также состоится сдача северо-восточного участка БКЛ.

3 августа стало известно, что новый самый длинный эскалатор в столичной подземке появится на станции «Шереметьевская» БКЛ. Наклонный ход подъемника составит 131 метр. В настоящее время самый длинный эскалатор в московском метрополитене находится на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии, его длина — около 125 метров.

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