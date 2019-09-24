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Найден способ сэкономить на такси из московских аэропортов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пользователь сети поделился способом сэкономить на такси из любого московского аэропорта. Лайфхак опубликовал юзер под ником Yrbaltic на Pikabu.

По его словам, по прилете в аэропорт не нужно сразу вызывать такси и тем более пользоваться услугами «бомбил». Достаточно дождаться машину, которая высаживает пассажиров, и предложить водителю довезти вас до пункта назначения дешевле на 100-200 рублей.

«Обычно такси уезжают порожняком, тратят бензин, если повезет, то их закажут с комиссией агрегатору 20 процентов. А тут готовый вариант и дешевле», — отметил автор поста. Он добавил, что пользовался этим способом не один раз.

Ранее в сентябре сообщалось об идее Общероссийского объединения пассажиров ограничить стоимость поездки на такси экономкласса от московских аэропортов до центра города. Так, в организации предложили установить единую цену на такси из Шереметьево и Внуково — 1000 рублей, из Жуковского — 1200 рублей и из Домодедово — 1300 рублей.

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