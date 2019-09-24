Найден способ сэкономить на такси из московских аэропортов

Пользователь сети поделился способом сэкономить на такси из любого московского аэропорта. Лайфхак опубликовал юзер под ником Yrbaltic на Pikabu.

По его словам, по прилете в аэропорт не нужно сразу вызывать такси и тем более пользоваться услугами «бомбил». Достаточно дождаться машину, которая высаживает пассажиров, и предложить водителю довезти вас до пункта назначения дешевле на 100-200 рублей.

«Обычно такси уезжают порожняком, тратят бензин, если повезет, то их закажут с комиссией агрегатору 20 процентов. А тут готовый вариант и дешевле», — отметил автор поста. Он добавил, что пользовался этим способом не один раз.

Ранее в сентябре сообщалось об идее Общероссийского объединения пассажиров ограничить стоимость поездки на такси экономкласса от московских аэропортов до центра города. Так, в организации предложили установить единую цену на такси из Шереметьево и Внуково — 1000 рублей, из Жуковского — 1200 рублей и из Домодедово — 1300 рублей.

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