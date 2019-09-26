Найдена причина московских пробок

Причиной серьезных пробок в Москве в этом сентябре стало большое количество дорожных участков, где идут строительные работы. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

«В сентябре этого года их на 88 процентов больше, чем в сентябре 2018 года (то есть плюс 122 дополнительных участка)», — уточнили в организации.

Там заверили, что, когда работы завершатся, и все введенные из-за них ограничения будут сняты, ситуация на столичных дорогах значительно улучшится.

Ранее сообщалось, что с началом осени интенсивность дорожных заторов вырастет в связи с началом учебного года. Отмечалось, что Москва находится на 11-м месте среди всех российских городов по интенсивности роста осенних пробок. Лидирующие позиции в таком рейтинге занимают Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург.

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