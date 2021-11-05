Напавшим на мужчину с ребенком кавказцам пригрозили тюрьмой

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Новой Москве, в ближайшее время они будут допрошены. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» пресс-службу СКР.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). По данной статье злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы. Также своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку, в связи с чем специалисты проверят состояние здоровья мальчика.

На данный момент устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование продолжается.

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