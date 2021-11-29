Написанное на футбольном поле обращение к девушке озадачило россиян

В группе района Теплый стал в Facebook опубликовали фотографию, на которой, по словам автора топика, изображено послание с ошибкой, в котором говорится: «Лучшая имя Настя».

Пользователей сети озадачило такое обращение к девушке. Некоторые указали на допущенную мужчиной орфографическую ошибку, однако многие, наоборот, умилились данной надписи, указав на то, какими большими буквами москвич нарисовал само имя девушки. «Настя! Как написано. Девушке должно понравиться», «Романтика! Лучшая имя», «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», «Не хочу учиться, хочу жениться», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители Воротниковского переулка в центре Москвы запретили прохожим сидеть на лавочке во дворе. В сети появилось фото, на котором изображена скамейка, а над ней — табличка с надписью: «Место отдыха только для жильцов дома».