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Нашествие лис объяснили похорошевшей Москвой

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

К нашествию животных в столицу из Подмосковья привело улучшение экологической ситуации в городе, считает глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Его слова приводит РИА Новости.

«Это еноты, это лисы. Это говорит о том, что среда стала более благоприятной», — сказал чиновник.

По его словам, за последнее время в столице открыли 118 новых видов, что говорит о расширении животного мира города. В то же время за 10 лет в Москве исчезло только два вида, но это, как утверждает Кульбачевский, не связано с экологической обстановкой.

О нашествии лис московская мэрия сообщила в конце марта. Тогда же власти объявили, что разрабатывают план решения этой проблемы.

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