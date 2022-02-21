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Россияне нашли филиал «Архстояния» из Николо-Ленивца в московском дворе

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Россияне нашли филиал «Архстояния» из Николо-Ленивца в московском дворе
Фото: страница «Нагатино - это мы!» в Facebook

Россиянка поделилась фотографиями веток деревьев, мешающих ей припарковаться у дома, в Facebook-группе «Нагатино — это мы!». Пользователи сети нашли в увиденном сходство с популярным фестивалем «Архстояние», проходящем в Николо-Ленивце.

«Вам не нравятся кучи грязного снега? А как вам новая мода — порубленные ветки на и так немногочисленных парковочных местах во дворах? Креатив и функциональность», — так подписала снимок автор поста. «Такое ощущение, что через двор прошло цунами», «Этакий филиал «Архстояния» из Николо-Ленивца», — написали фолловеры интернет-сообщества.

Один из юзеров объяснил, что деревья кронируют не просто так. Он отметил, что это тополи, неприятное влияние которых мы все ощущаем в мае-июне, а также американские клены, являющиеся по своей сути сорняками. Еще один из участников дискуссии отметил, что сам спиливает ветки с этих деревьев в своем дворе.

Ранее москвичи рассказали о практике высаживания деревьев в СССР.

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