Россияне нашли филиал «Архстояния» из Николо-Ленивца в московском дворе

Россиянка поделилась фотографиями веток деревьев, мешающих ей припарковаться у дома, в Facebook-группе «Нагатино — это мы!». Пользователи сети нашли в увиденном сходство с популярным фестивалем «Архстояние», проходящем в Николо-Ленивце.

«Вам не нравятся кучи грязного снега? А как вам новая мода — порубленные ветки на и так немногочисленных парковочных местах во дворах? Креатив и функциональность», — так подписала снимок автор поста. «Такое ощущение, что через двор прошло цунами», «Этакий филиал «Архстояния» из Николо-Ленивца», — написали фолловеры интернет-сообщества.

Один из юзеров объяснил, что деревья кронируют не просто так. Он отметил, что это тополи, неприятное влияние которых мы все ощущаем в мае-июне, а также американские клены, являющиеся по своей сути сорняками. Еще один из участников дискуссии отметил, что сам спиливает ветки с этих деревьев в своем дворе.

Ранее москвичи рассказали о практике высаживания деревьев в СССР.