Россиян предупредили о крупном штрафе за подглядывания в окна

Юрист Михаил Хохолков в разговоре с РИА Новости сообщил, что россиян, подглядывающих в окна, могут привлечь к уголовной ответственности и наказать крупным денежным штрафом.

По словам эксперта, сумма штрафа за подобные действия составляет 200 тысяч рублей. Уточняется, что систематическое наблюдение за жизнью незнакомых людей через окна является вторжением в частную жизнь. Понятие «частная жизнь» включает в себя все, что происходит в пределах чужой квартиры. Так, нарушение данного закона предусмотрено статьей 137 УК РФ.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — пояснил специалист.

Однако он добавил, что доказать слежку за собой непросто. Для этого необходимо предоставить реальные доказательства, например, прибегнуть к съемке злоумышленника в момент вторжения в частную жизнь.

Ранее россиянка пожаловалась на чрезмерно яркий свет, исходящий из квартиры в многоэтажке напротив ее дома на западе Москвы. Юрист Андрей Лямзин посоветовал ей обратиться в суд с требованием демонтировать источник яркого света. «Как юрист, советую ходатайствовать перед судом о назначении электротехнической экспертизы, с постановкой перед экспертом вопроса о том, соответствует ли нормам техники и безопасности освещение балкона», — сказал он.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!