Назван эффективный способ выпускать пар при переутомлении

Психолог Светлана Колобова посоветовала эмоционально выгоревшим россиянам дать отдых психике. Эффективные способы расслабиться эксперт назвала в разговоре с «Мослентой».

«Когда замечаешь в себе симптомы эмоционального выгорания, самое разумное, помимо визита к врачу, — попросить отпуск на пару недель», — отметила Колобова. Если руководство не отпускает с работы, можно взять больничный. Психолог подчеркнула, что в этом нет ничего постыдного, так как организму в таком состоянии действительно необходимо восстановиться.

Не менее важно уметь выпускать пар при переутомлении — например, заниматься активным спортом. Также психолог порекомендовала поехать в лес и покричать или уйти в гараж, чтобы побить об стены трехлитровые банки. Методы могут показаться необычными, но они точно помогают выплеснуть накопленные эмоции.

Кроме того, Колобова отметила, что у любого человека должна быть некая «система самопомощи». «Мы должны знать, что позволяет нам по-настоящему расслабиться. Сериал? Книга? Баня? Массаж? Лежание на диване в позе звезды? Подойдет все, что угодно», — пояснила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Дадыдова при эмоциональном выгорании посоветовала выспаться и обратить внимание на различные техники релаксации.