Назван главный фактор при борьбе со стрессом на фоне распространения COVID-19

Эксперт считает, что на сегодняшний день люди стали меньше бояться коронавируса, так как появилось больше определенности в его изучении, даже несмотря на то что вирус постоянно мутирует. Однако тем, кто все еще испытывает стресс на фоне пандемии, психолог советует в первую очередь выработать готовность переболеть COVID-19. «Нужно не пугаться, а понимать, что если человек заболел, то он справится с этим. Стресс как раз снимает готовность перенести заболевание. Особенно учитывая, что омикроном, как говорят, переболеют процентов 60-70, надо тем более быть готовым заболеть», — считает Сурков.

Специалист объяснил, что если человек не готов переболеть, то болезнь станет большим стрессом для его иммунной системы. В случае, когда человек готов к такому развитию событий, иммунная система лучше будет справляться, так как любой стресс сказывается на ее работе. При борьбе с тревожными состояниями Сурков порекомендовал применять различные методы психофизиологической саморегуляции. «Это могут быть разные виды аутогенной тренировки, медитации. Релаксация по Джекобсону, метод "Ключ" Хасая Алиева — все методы хороши при любом виде стресса. От омикрона пока не придумано специфических методов, поэтому подойдут те, что уже есть», — резюмировал он.

Ранее россияне рассказали о последствиях перенесенного COVID-19. Многие отметили быструю утомляемость, нарушение сна, концентрацию внимания и потерю работоспособности.