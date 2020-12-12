Стало известно о повышении тарифов на проезд в Москве

В 2021 году стоимость проезда в московском транспорте вырастет на уровень инфляции. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, по некоторым билетам цены могут остаться прежними.

«Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет», — сказал Ликсутов.

Ранее Департамент транспорта Москвы запустил пилотный проект «Время ранних», благодаря которому жители столицы смогут ездить в подземке за два рубля. Скидка в размере до 22 рублей предоставляется в рабочие дни с момента открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Соответствующий эксперимент сейчас действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

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