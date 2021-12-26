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Назван самый популярный продукт перед Новым годом

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Назван самый популярный продукт перед Новым годом
Фото: Depositphotos

Аналитики назвали продукт, который россияне стали чаще покупать к Новому году, пишет РИА Новости.

По анализу среднего чека из продуктового магазина эксперты выяснили, что самым популярным товаром является икра. По сравнению с 2020 годом ее стали покупать почти на треть процентов больше, несмотря на рост цены на деликатес. В этом году на данный продукт россияне готовы потратить в среднем 1304 рубля.

«В кассовых чеках декабря 2021 года заметно чаще, чем в том же периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб: рост составил 31 процент», — говорится в сообщении. По словам экспертов, спрос на данную продукцию обусловлен маркетинговыми ходами продавцов и создаваемыми ими скидками.

Ранее в торговом центре на окраине Москвы обнаружили пять тонн фальшивой красной икры.

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