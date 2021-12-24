В московском торговом центре обнаружили пять тонн фальшивой красной икры

В торговом центре на окраине Москвы обнаружили пять тонн фальшивой красной икры. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, павильон с популярным в канун Нового года деликатесом в ТЦ «Скарабей» открыли желающие подзаработать 24-летний Анар Аббасов и 31-летний Роял Гараев. Товар они тщательно подделывали на открытой вместе с еще двумя сообщниками подпольной фабрике. Там белковую икру они маскировали под лососевую. Настоящая красная икра, купленная у браконьеров, в некоторые банки тоже попадала.

Вскоре обман предпринимателей был раскрыт. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой выяснилось, что икра ненастоящая. Во время последовавших обысков силовики изъяли пять тонн фальшивого продукта, 80 502 пустые банки и 155 рулонов с наклейками.

Троих фальсификаторов отправили под подписку о невыезде, четвертого арестовали.

Ранее ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве.