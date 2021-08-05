Назван самый популярный у мигрантов район Москвы

Директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер рассказал в интервью «Мосленте», в каком московском районе предпочитают селиться мигранты.

Эксперт отметил, что приезжие практически никогда не создают свои гетто в районах для коренных жителей. В Москве ситуация такая же — в городском пространстве явно доминируют местные.

Несмотря на это, некоторые районы можно назвать популярными у мигрантов. Варшавер отметил, что «местом резидентной концентрации» среди приезжих считаются Котельники, особенно та их часть, которая находится в транспортной доступности от рынка «Садовод». В этом районе на юго-востоке Москвы доля мигрантов достаточно высока, но все еще меньше 50 процентов от числа жителей.

Эксперт рассказал, что раньше место Котельников занимали окрестности Черкизовского рынка. После его закрытия мигранты переместились ближе к другой крупной торговой точке — «Садоводу».

Ранее в Москве полицейские начали операцию под условным названием «Мигрант» после массовой драки приезжих в районе Кузьминки. В столичные отделения каждый день доставляли до десяти граждан ближнего зарубежья. Там их проверяли на причастность к произошедшему.

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