Назван самый успешный московский ресторан

Лучшим рестораном Москвы в категории со средним чеком от 3,5 тысячи рублей назван White Rabbit, принадлежащий ресторатору Борису Зарькову. Соответствующий рейтинг опубликовал во вторник, 26 ноября, журнал Forbes.

На второй строчке оказалось заведение Selfie, третью позицию занял Semifreddo. На четвертом и пятом месте в этом сегменте расположились «Кафе Пушкинъ» и «Турандот».

В следующей категории со средним чеком от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи рублей лидирует гранд-кафе Александра Раппопорта «Dr. Живаго», далее следуют «Белуга», Twins Garden, Wine and Crab и Bjorn. В третьем сегменте со средним чеком от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей первую строчку занял ресторан Ильи Тютенкова «Северяне», на втором месте Boston Seafood, на третьем — Remy Kitchen Bakery.

Уточняется, что рейтинг был составлен согласно оценкам экономического успеха ресторанов, качества кухни, а также популярности заведений среди посетителей и экспертов рынка. При этом Forbes не учитывал крупные сети, бары, международные франшизы, заведения при крупных отелях и рестораны, появившиеся в прошлом году.

В сентябре сообщалось, что самый большой ресторан китайской кухни в России появится на Цветном бульваре в Москве. Заведение расположится на трех этажах здания недалеко от станции метро «Цветной бульвар» и универмага «Цветной». На первом этаже будет зал быстрого обслуживания «Цын Фын Баузы» с китайскими мантами, пельменями, лапшой, рисом и прочим.

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