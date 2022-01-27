Назван способ сэкономить время в пробке по пути на работу в Москве

Жителям Москвы назвали способ сэкономить время в пути от дома до работы. В компании-производителе спортивного оборудования во избежание автомобильных пробок порекомендовали горожанам пересесть на велосипеды, пишет «Газета.Ru».

Представители компании отметили, что при поездке на велосипеде из спального района в центр Москвы в среднем сжигается около 750 килокалорий и задействуются половина мышц тела. Кроме того, физическая нагрузка предупреждает развитие ряда заболеваний.

Для расчета поездок из «спальников» в пределах МКАД было взято усредненное расстояние от географических центров каждого района округа до ближайших точек в Центральном округе. Оказалось, что в среднем каждая такая поездка длится около 1 часа 15 минут. Такую физическую активность сравнили с интенсивной тренировкой.

«Велотренировки могут служить профилактикой простатита для мужчин и венозного застоя у женщин, поскольку происходит улучшение кровообращения в органах малого таза. Полезны они и для нервной системы: снятия стресса, восстановления сна, улучшения настроения», — добавила врач ЛФК и спортивной медицины Татьяна Давыдова.

Ранее первый понедельник года удивил москвичей пробками в ноль баллов.