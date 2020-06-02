Назван возможный срок появления вакцины от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса в столице — осень текущего года. Его слова приводит агентство «Москва».

Глава города рассказал, что в России разрабатывается около трех вакцин, в ближайшие дни начнутся их клинические испытания.

По его словам, вакцина послужит основой безопасности и эффективной борьбы с СOVID-19. Но до этого времени в Москве должен действовать особый режим.

«До тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного ведения хозяйства, работающих предприятий, транспорта, для того чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе», — заключил Собянин.

С 1 июня в Москве частично сняли ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Москвичам разрешили гулять в скверах и парках, но только по расписанию. Возобновилась вся непродовольственная торговля и часть бытовых услуг.

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