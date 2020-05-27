Собянин объявил о частичном снятии ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня разрешить людям выходить на прогулки. О частичном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, он сообщил на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Собянин подчеркнул, что москвичи должны гулять в скверах и парках поочередно, чтобы не было большого скопления людей. Для этого мэр предложил установить графики для каждого дома.

Он также рассказал, что с 1 июня возможно возобновление всей непродовольственной торговли и части бытовых услуг в столице.

За последние сутки в Москве выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных на 27 мая в столице увеличилось до 171 443. Выздоровели 67 458 человек, умерли 2183 пациента.

Всего по России зафиксировано 370 680 случаев инфицирования.

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