Названа дата отключения отопления в Москве

Столичные энергетики приступят к переводу систем теплоснабжения на летний режим в понедельник, 6 мая. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

Он также напомнил, что отключение отопления будет происходить поэтапно. В первую очередь, это коснется промышленных и административных зданий, затем жилых строений, школ и детских садов, а потом больниц и поликлиник.

Бирюков подчеркнул, что текущий отопительный сезон прошел без сбоев и отключений, а также началась подготовка к следующему. Специалистам в срок до 31 августа предстоит проверить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты. Массовый пуск тепла запланирован на 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 и 7 мая установится теплая погода, характерная для середины лета. Температура будет около 25 градусов, а также вероятны небольшие осадки.

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