Названа дата возвращения солнечной погоды в Москву

Ясная и солнечная погода вернется в Москву во вторник, 24 сентября, с приходом антициклона. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, уже в понедельник осадки в столице практически прекратятся, но погода все еще будет ветреной — ожидаются порывы до 18 метров в секунду. «А начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — пояснил Вильфанд.

При этом, отметил он, уже с ночи на вторник и в Москве, и в Подмосковье будут наблюдаться заморозки: в течение всей рабочей недели ночные температуры будут составлять от минус одного до плюс одного градуса. Днем же столбики термометров будут показывать около 10 градусов выше нуля.

«До бабьего лета только температура не дотягивает», — добавил метеоролог.

Ранее синоптики пообещали, что в столичном регионе в ночь на ближайший понедельник, 23 сентября, образуется кратковременный снежный покров. При этом специалисты отмечали, что выпавший снег быстро растает.

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