Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге: 65 процентов жителей двух городов не могут обойтись без сладкого. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «ЭФКО Инновации» и сервиса экспресс-доставки «Самокат», с которыми ознакомился RNS.

«Более половины респондентов признались, что не могут прожить без сладкого и дня. Треть респондентов (31 процент) едят сладкое 1-3 раза в неделю, и всего лишь 4 процента жителей мегаполисов не едят сладкое», — отметили в сервисе «Самокат».

При этом около 70 процентов респондентов заявили, что могут употреблять сахарозаменитель, 32 процента отнеслись к нему скорее отрицательно. Уточняется, что жители Москвы на 10 процентов чаще петербуржцев отказываются от сахарозаменителя, так как считают его вредным для здоровья.

Участниками опроса стали 1823 жителя Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала советы по поддержанию иммунитета жителям столицы, которые находятся дома на самоизоляции из-за коронавируса. В том числе она отметила, что из рациона следует исключить сладкое, выпечку, сладкие напитки, алкоголь и соль.

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