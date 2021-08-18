Названа причина массовой гибели птиц в Москве и Подмосковье

Главный врач госпиталя птиц «Зеленый попугай» Владимир Романов назвал причину массовой гибели птиц в Москве и Подмосковье. Орнитолог считает, что речь идет о настоящей птичьей пандемии. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Специалист сделал такой вывод после проведения ряда вскрытий мертвых птиц, которых приносили к нему жители столицы и области.

«Все пернатые погибли от одного и того же яда — ботулотоксина. Этот токсин появляется в воде, когда она прогревается до аномальных температур. Его синтезируют анаэробные бактерии из класса клостридий», — объяснил эксперт.