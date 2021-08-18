Названа причина массовой гибели птиц в Москве и Подмосковье
Главный врач госпиталя птиц «Зеленый попугай» Владимир Романов назвал причину массовой гибели птиц в Москве и Подмосковье. Орнитолог считает, что речь идет о настоящей птичьей пандемии. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Специалист сделал такой вывод после проведения ряда вскрытий мертвых птиц, которых приносили к нему жители столицы и области.
«Все пернатые погибли от одного и того же яда — ботулотоксина. Этот токсин появляется в воде, когда она прогревается до аномальных температур. Его синтезируют анаэробные бактерии из класса клостридий», — объяснил эксперт.
В связи с тем, что у птиц, обитающих летом в городской среде, нет альтернативы, они вынуждены пить воду на мелководье в небольших заболоченных прудах, где происходит выработка яда. Однако Романов успокоил горожан тем, что пандемия вскоре закончится, так как жаркая погода сменится прохладной, что повлечет за собой спад размножения вредоносных бактерий.
Ранее жители Москвы забили тревогу из-за массовой гибели уток на территории парка Серебряный Бор. Горожане предположили, что птицы могли погибнуть из-за хлеба, которым их подкармливают горожане, или отравиться речной водой. «Вроде какие-то нефтепродукты разлились возле красного моста, может, поэтому», — заявили они.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!