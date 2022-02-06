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Названа причина отсутствия дочери Леонида Куравлева на его похоронах

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Названа причина отсутствия дочери Леонида Куравлева на его похоронах
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сын актера Леонида Куравлева в беседе с НТВ назвал причину отсутствия сестры на похоронах отца.

По совам наследника артиста, его родственница очень тяжело переживала уход отца, на фоне чего ее состояние здоровья резко ухудшилось. В итоге она была физически не готова к церемонии. «Она действительно себя плохо почувствовала. И она была под серьезным стрессом. У нее подозрение на COVID-19», — объяснил мужчина.

Ранее ведущий телепрограммы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал ситуацию на похоронах Куравлева жуткой, отметив, что на церемонию прощания из-за плохой организации практически никто не пришел.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет после остановки сердца. Он сыграл в таких фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живет такой парень», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

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