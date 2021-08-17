Названа самая аварийная магистраль в Москве

«За семь месяцев текущего года на территории Московской кольцевой автодороги зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В то же время в ДТП на МКАД погибло на 38,3 процента людей меньше чем за аналогичный период прошлого года, раненых тоже стало меньше — на 13,7 процента.

Чаще всего машины останавливаются на МКАД из-за неисправности, ДТП и припаркованных автомобилей, заключили в ГИБДД.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что мужчину, решившего перебежать МКАД в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны магистрали. Водитель, сбивший мужчину, не скрылся с места происшествия и дождался сотрудников экстренных служб.

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