Названа самая частая причина смертности после заражения коронавирусом в Москве

Большинство людей, скончавшихся в Москве после заражения коронавирусом, своевременно не обращались за медицинской помощью. Самую частую причину смерти назвали в столичном оперативном штабе.

Как отметили в оперштабе, многие москвичи не обращались к медикам при симптомах ОРВИ, так как считали это обычной простудой или сезонной аллергией. «Самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов», — говорится в сообщении.

Медики напомнили, что коронавирус можно спутать с ОРВИ. Незначительные на первый взгляд симптомы, такие, как кашель, насморк, повышение температуры, могут быть свидетельством начала заражения инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации, добавили в штабе.

Со среды, 22 апреля, в Москве начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. Теперь жители столицы, которые имеют симптомы ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 должны будут соблюдать самоизоляцию так же, как и инфицированные коронавирусом. Заболевших будут отслеживать по геолокации. Проживающим с больными можно будет выходить в магазин и выносить мусор, однако транспортом они смогут пользоваться только для поездок в медицинские учреждения. Аналогичные меры были введены в Московской области.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2548 случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице составляет почти 32 тысячи.

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