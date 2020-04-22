Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве с начала пандемии зафиксировано почти 32 тысячи случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 2548. Новые данные были опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что многие не имели клинических проявлений болезни. Согласно статистике, с начала пандемии в столице умер 261 человек, полностью выздоровело 2267.

В Московской области за последние сутки выявлен 631 случай заражения коронавирусом, общее число составляет 6590. Всего в регионе зафиксировано 56 летальных исходов, полностью выздоровели 186 человек.

В целом по России насчитывается почти 58 тысяч случаев заражения, за весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве действует пропускной режим. Со среды, 22 апреля, пропуска начали проверять по-новому — через карты «Тройка», «Стрелка», к которым должен быть привязан цифровой пропуск. Московским автомобилистам нужно было вписать в пропуск номер машины — их будут проверять камеры видеонаблюдения.

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