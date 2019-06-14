Названа вероятная причина пожара в Измайловском кремле

Пожар в Измайловском кремле на востоке Москвы, вероятно, начался из-за брошенного в тополиный пух окурка. Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный директор кремля Александр Ушаков.

«Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьезный, нас пожар этот не смущает», — пояснил он.

О пожаре в «Вернисаже в Измайлово» сообщалось в ночь на 14 июня. Огонь охватил 50 квадратных метров, на его тушение потребовалось около 10 минут. Пострадавших нет.

Измайловский кремль — комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков. В нем располагается вернисаж — выставка-ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства, открытая при поддержке правительства Москвы.

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