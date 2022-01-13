Названа возможная причина падения лифта в московском отеле

Нарушение техники безопасности, по предварительным данным, могло привести к падению лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве. Возможную причину назвал ТАСС источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, лифт предназначался для персонала. В настоящее время его вскрывают. Кроме двух погибших, больше людей в нем не было.

О том, что два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщалось ранее. Жертвами происшествия стали рабочие — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба граждане Армении. Один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.