Сегодня в 21:33
1 мин.

Названа возможная причина выпадения ребенка из окна частного детсада в Москве

Новости /
Названа возможная причина выпадения ребенка из окна частного детсада в Москве
Кадр: РЕН ТВ

Мальчика, выпавшего из окна частного детского сада в Москве, могли толкнуть в спину. Возможную причину случившегося назвало следствие, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После инцидента у ребенка зафиксировали ушибы легких и компрессионные переломы нескольких позвонков. Источник отметил, что следствие возбудило уголовное дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее Следственный комитет начал проверку после падения ребенка из окна третьего этажа частного детсада на Донбасской улице. Учреждение располагалось в квартире жилого дома.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Начата прокурорская проверка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.