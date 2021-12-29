Названа возможная причина выпадения ребенка из окна частного детсада в Москве

Мальчика, выпавшего из окна частного детского сада в Москве, могли толкнуть в спину. Возможную причину случившегося назвало следствие, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После инцидента у ребенка зафиксировали ушибы легких и компрессионные переломы нескольких позвонков. Источник отметил, что следствие возбудило уголовное дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее Следственный комитет начал проверку после падения ребенка из окна третьего этажа частного детсада на Донбасской улице. Учреждение располагалось в квартире жилого дома.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Начата прокурорская проверка.