СК начал проверку после выпадения ребенка из окна детского сада в Москве

Следственный комитет начал проверку после выпадения ребенка из окна частного детского сада в Москве, пишет ТАСС.

По данным агентства, во вторник, 14 декабря, из окна третьего этажа детсада, расположенного в квартире жилого дома на Донбасской улице, выпал пятилетний мальчик. В результате падения ребенка госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимое лечение. В момент происшествия в квартире находились еще пять детей и воспитательница.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также детский сад проверяет прокуратура Москвы.

Ранее осы напали на воспитанников детского сада при школе №1953 на западе Москвы.