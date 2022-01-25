Названа вырученная сумма с продажи личного имущества вдовы Градского

Названа сумма, вырученная с продажи личного имущества вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Журналисты «KP.RU» на известном сайте обнаружили десятки соответствующих объявлений.

Всего было найдено около 40 ее лотов. Женщина продавала детские сандалии и аксессуары для коляски, брендовые платья и туфли, купальник, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, специальные рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по пять рублей за штуку. В общей сумме ей удалось выручить с продажи вещей около 120 тысяч рублей.

Отмечается, что рейтинг женщины на сайте оказался высоким. Все покупатели, имевшие с ней дело, поставили ей пять звезд. В СМИ считают, что, скорее всего, никто не догадывался, что имеет дело с женой Градского.

(Ранее был раскрыт многомиллионный гонорар Градского за шоу «Голос»)