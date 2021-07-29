Загадочные изображения котов на улицах города заинтересовали москвичей

Москвичка рассказала в соцсетях, что несколько раз видела одинаковые изображения котов в разных районах Москвы. Снимки опубликованы в Facebook-сообществе «Москва — та!».

«Может, кто-нибудь знает, откуда эти котики берутся и каково их предназначение?» — поинтересовалась пользовательница.

Многие участники группы сообщили, что видели такое же изображение серого кота с рыбой на животе на улицах города. «У Яузского гидроузла», «В Вознесенском переулке», «На Школьной улице», — поделились адресами комментаторы. Один из юзеров сообщил, что заметил загадочное изображение на Новогиреевской улице.

Кто-то отметил, что похожие истории с уличными рисунками есть не только в Москве: «Я такое в Варшаве встречала, там современный художник прямо на асфальте рисовал гномов в разных местах и разных цветов».