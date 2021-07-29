Загадочные изображения котов на улицах города заинтересовали москвичей
Москвичка рассказала в соцсетях, что несколько раз видела одинаковые изображения котов в разных районах Москвы. Снимки опубликованы в Facebook-сообществе «Москва — та!».
«Может, кто-нибудь знает, откуда эти котики берутся и каково их предназначение?» — поинтересовалась пользовательница.
Многие участники группы сообщили, что видели такое же изображение серого кота с рыбой на животе на улицах города. «У Яузского гидроузла», «В Вознесенском переулке», «На Школьной улице», — поделились адресами комментаторы. Один из юзеров сообщил, что заметил загадочное изображение на Новогиреевской улице.
Кто-то отметил, что похожие истории с уличными рисунками есть не только в Москве: «Я такое в Варшаве встречала, там современный художник прямо на асфальте рисовал гномов в разных местах и разных цветов».
Один из комментаторов рассказал об истории возникновения таких рисунков. По его словам, изображения оставляет на улицах Москвы и Петербурга стрит-арт художник с псевдонимом Jiminy Lummox.
Ранее художник Покрас Лампас при участии отряда «ЛизаАлерт» нарисовал граффити на Большой Якиманке. Рисунок посвятили Международному дню скорби по детям. На стену здания нанесли имена пропавших без вести несовершеннолетних.
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