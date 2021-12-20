Названо число снесенных в 2021 году исторических зданий Москвы

Координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков назвал число снесенных исторических зданий в Москве в 2021 году. Об этом сообщает Strelka Mag.

По данным источника, в столице за год было демонтировано 39 зданий. Новичков отметил, что сносят не только доходные дома, усадебные комплексы, старинные фабрики и железнодорожные объекты, выстроенные выдающимися зодчими, но и целые кварталы.

Самым значительным сносом, по словам правозащитника, является снос Училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского XIX века в Бригадирском переулке и Приюта для слепых мужчин с церковью Святого Трифона XIX–XX веков на Подольском шоссе. В обоих случаях строения уничтожались экскаваторами.

В списке снесенных строений также есть пожарное депо на территории бывшего кирпичного завода Рейсгофа на Очаковском шоссе, прачечный корпус на территории Главного военного госпиталя, флигель усадьбы крестьян Балашовых на улице Сергия Радонежского и каретник в усадьбе Абрикосовых в Потаповском переулке.

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