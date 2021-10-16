В сети вспомнили московские рестораны-«заброшки» с важной историей
После того, как в Москве были объявлены девять первых ресторанов-обладателей звезд Michelin, пользователи сети вспомнили о давно закрытых и заброшенных ресторанах с богатой историей. Пост о них появился в Facebook-группе «Москва. Детали», а потом был перенесен на страницу «Москва — та!» в той же соцсети.
«Если бы инспекторы мишленовского гида сошли с ума и ввели категорию для московских "заброшек" с важной ресторанной историей», — написали авторы поста, а затем перечислили, какие именно места имели в виду.
В список вошел первый в истории Москвы ресторан, открытый в 1870 году — «Славянский базар» на Никольской улице, «ошалевший и веселый» бар «Кружка», работавший в 90-х годах прошлого века в подвалах Печатного двора, American Bar & Grill в Сивяковом сквере — одна из первых бургерных в столице, а также ресторан Степана Крынина на Воробьевых горах, принимавший гостей в XIX веке, и даже Музей общественного питания, располагавшийся на Таганке.
В комментариях подписчики сообществ вспомнили, как посещали некоторые из указанных заведений или проходили мимо их разрушенных зданий. Одна из подписчиц рассказала, что «Славянский базар» стал первым рестораном в ее жизни — в 14 лет она была там на свадьбе своего дяди. «Был в "Кружке" в подвалах, можно было из зала для некурящих выйти на Китайгородскую стену», — вспомнил еще один пользователь. Другой рассказал, как с друзьями часто ночи напролет проводил в бургерной.
Пользователи вспомнили и другие знаковые рестораны, давно прекратившие свою работу. В комментариях упоминали «Золотой Колос» и «Лето» на ВДНХ, сгоревший ресторан Starlight в саду «Аквариум», ресторан «Крымский» в районе Парка Культуры и «Прагц» на Старом Арбате.
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