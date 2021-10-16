В сети вспомнили московские рестораны-«заброшки» с важной историей

После того, как в Москве были объявлены девять первых ресторанов-обладателей звезд Michelin, пользователи сети вспомнили о давно закрытых и заброшенных ресторанах с богатой историей. Пост о них появился в Facebook-группе «Москва. Детали», а потом был перенесен на страницу «Москва — та!» в той же соцсети.

«Если бы инспекторы мишленовского гида сошли с ума и ввели категорию для московских "заброшек" с важной ресторанной историей», — написали авторы поста, а затем перечислили, какие именно места имели в виду.

В список вошел первый в истории Москвы ресторан, открытый в 1870 году — «Славянский базар» на Никольской улице, «ошалевший и веселый» бар «Кружка», работавший в 90-х годах прошлого века в подвалах Печатного двора, American Bar & Grill в Сивяковом сквере — одна из первых бургерных в столице, а также ресторан Степана Крынина на Воробьевых горах, принимавший гостей в XIX веке, и даже Музей общественного питания, располагавшийся на Таганке.