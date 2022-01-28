Названо самое серьезное осложнение у детей после перенесенного COVID-19

Заместитель директора по научной работе Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора», доктор медицинских наук Александр Горелов в интервью «Комсомольской правде» назвал самое серьезное осложнение у детей после перенесенного COVID-19.

«Самым серьезным осложнением у детей до пяти лет на данный момент можно назвать развитие синдрома Кавасаки, или болезни Кавасаки. Это поражение сосудов, которое приводит к формированию аневризм», — рассказал врач.

Он добавил, что у детей после пяти лет наиболее серьезным осложнением является мультисистемное воспаление, проявляющееся даже после бессимптомно перенесенной инфекции, которое может затронуть один или сразу несколько органов. «Например, вся семья переболела, совершенно об этом не зная, а через две-три недели у ребенка поднимается резкая температура, и в мультисистемное воспаление вовлекается от двух и выше органов или систем организма. И, конечно же, требуется немедленная госпитализация и интенсивная реанимация», — объяснил специалист.

Горелов также подчеркнул, что постковидный синдром диагностируют каждому третьему ребенку. При таком состоянии выявляются нарушения памяти, плохой сон и общее психологическое беспокойство.

«В зависимости от возраста ребенка последствиями омикрона могут стать как синуситы (затяжной насморк с температурой), бронхиты, так и отиты: чем младше ребенок, тем выше шанс возникновения воспаления в ушах из-за анатомических особенностей малышей. Такова отложенная особенность многих вирусных заболеваний. И омикрон не исключение», — резюмировал в разговоре эксперт.

Ранее были названы три главных сигнала для вызова скорой при заражении омикроном.