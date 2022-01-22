Названо ставшее популярным хобби у москвичей

За последние годы москвичи стали чаще учиться играть на балалайке. О возрождении этого хобби рассказал профессиональный балалаечник Даня Воронков в беседе с «Мослентой».

«Моим ученикам — в основном от 25 до 35 лет. Обычные ребята и девчата. Кто-то программист, кто-то дизайнер, кто-то автослесарь. Простые люди, каждому это доступно», — рассказал Воронков.

Популярность традиционной балалайки он объяснил тем, что цена этого инструмента невысока и составляет от 7 до 15 тысяч рублей. Обучение на нем проходит легко, поэтому через месяц-два у человека уже появляется репертуар, который он может исполнять. При этом на балалайку хорошо ложатся не только традиционные мотивы. «Ученикам, которые ходят заниматься в группе или индивидуально, я могу предложить играть на выбор любую музыку, которую они любят. Вообще что хочешь — хоть битлы, хоть "Колыбельная медведицы", хоть песни из "Бременских музыкантов"», — назвал некоторые из возможных композиций музыкант.

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