Названо время начала новогоднего салюта в Москве

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции назвали время начала новогоднего салюта в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Первый фейерверк состоится сразу после боя курантов на Большом Москворецком мосту. Затем салюты в 1:00 ночи дадут на десяти площадках города: на Поклонной горе, на берегу пруда в Ново-Переделкино, в парке «Дружбы» в Ховрино, в саду имени Мичурина на ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники, на территории парка Южное Бутово, на территории ландшафтного парка «Митино», на Озерной аллее в Зеленограде и на улице Физическая в Троицке.

Ранее в Гидрометцентре России москвичей предупредили о том, что в последний день уходящего года в столице может начаться оттепель. Метеорологи ожидают, что повышение температуры начнется 30 декабря — воздух прогреется до плюс одного градуса. Днем 31 декабря до плюс четырех градусов, будет дуть южный ветер. Возможны осадки в виде снега с дождем.

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