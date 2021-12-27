Названы главные опасности в новогодние праздники

Заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов в интервью РИА Недвижимость рассказал о главных опасностях в новогодние праздники.

«Более 70 процентов от общего количества пожаров на территории столицы происходит в жилом секторе. И большая часть из них случается по вине людей, то есть основной причиной является неосторожное обращение с огнем. А в период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность», — рассказал заместитель.

Распространенной причиной возгораний может быть перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов. По словам Иванова, чтобы обезопасить себя в новогодние праздники нужно приобрести огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик, поскольку задымление несет не меньшую опасность, чем открытое пламя.

Он также отметил, что в квартире нельзя жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи нужно использовать вдали от штор и легковоспламеняемых материалов. При этом при покупке фейерверков обязательно нужно требовать у продавца сертификат соответствия и внимательно читать к нему инструкцию.

Кроме того, Андрей Иванов подчеркнул, что что горожанам не следует выходить для запуска фейерверков и петард на городские водоемы. Так как даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым.

Ранее в руке трехлетней девочки в поселении Сосенском в Новой Москве взорвалась горящая петарда.