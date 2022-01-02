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Названы главные ошибки православных россиян перед Рождеством

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Названы главные ошибки православных россиян перед Рождеством
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Священник Павел Островский в беседе с «МК» назвал главные ошибки православных россиян перед Рождеством.

По его словам, всего одна привычка, связанная с грехом праздности, может привести к большой ошибке. Священник уточняет, что фактически человек отказывается трудиться и занимается ничегонеделаньем, что влечет за собой также такие грехи, как уныние и празднословие. Так, Островский советует провести неделю перед праздником либо за работой, либо посещая церковь или общаясь с близкими.

Ранее директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова раскрыла историю обычая ставить елку на Рождество.

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