Раскрыта история обычая ставить елку на Рождество

В России елки впервые появились в 1840-х годах. Тогда деревья ставили только в домах, рассказала «Мосленте» директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова.

Эксперт раскрыла, что такой обычай пришел в нашу страну из Германии. В то время была популярна сказка Гофмана «Щелкунчик» и в иностранных семьях появился обычай на Рождество ставить елку. Позже эта традиция пришла в дома дворянских семей. Изначально праздничные деревья украшали сладостями, а потом свечами и игрушками. Этот процесс мог занимать до нескольких дней и к нему подходили очень основательно. «Информации о том, чтобы на Рождество и Новый год Москву украшали город иллюминацией, я не встречала. В эти праздники только вешали на улице гирлянды из бумажных флажков и устраивали ярмарки», — резюмировала она.

Ранее москвичи заметили «живую елку» в центре столицы. Актер, нарядившийся в костюм новогоднего дерева, начал пугать горожан.