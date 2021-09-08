Названы лидирующие по числу угонов районы Москвы и Подмосковья

Южный административный округ лидирует по числу угонов автомобилей в Москве, об этом со ссылкой на компанию «Согласие» пишет «Вечерняя Москва».

На этой территории произошла почти треть угонов, зафиксированных за последний год в столице. На Троицкий и Новомосковский округа Москвы приходится 22 процента угонов. Кроме того, воровали машины в Западном, Центральном и Юго-Западном округах. В Восточном административном округе не зарегистрировали ни одного случая угона.

Самыми популярными у угонщиков районами назвали Таганский, Можайский, Москворечье-Сабурово, Южное Бутово, Царицыно, Кунцево, Бирюлево Восточное, а также поселения Внуковское и Сосенское.

Также лидируют по количеству угонов несколько районов Подмосковья. Это Жуковский, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Клин и Одинцово. Чаще всего в столице угоняли Hyundai (43 процента хищений), в Московской области — Toyota (63 процента).

Ранее москвич случайно угнал автомобиль каршеринга со спящим в салоне пассажиром. Об угоне сообщила 25-летняя девушка, которая арендовала машину Skoda Octavia вместе с двумя приятелями.

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