Названы любимые книги москвичей для чтения в метро

Самыми любимыми книгами москвичей для чтения в метро стали «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Именно эти произведения возглавили десятку в программе «Книги в метро». Об этом заявила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает РИА Новости.

В числе фаворитов оказались произведения как российских, так и зарубежных авторов. Популярностью пользовались «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Приключения покойника» Михаила Булгакова, «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Хитрость» Ги де Мопассана, «Исповедь хулигана» Сергея Есенина, «Дракула» Брэма Стокера" и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Всего с момента запуска проекта 30 августа 2018 года пассажиры скачали книги более 100 тысяч раз, заключила Темникова.

В июне в библиотеке имени А. Н. Толстого рассказали о самых популярных книгах у москвичей после снятия режима самоизоляции. Так, жители столицы стали больше интересоваться легкой литературой, детективами и комедиями.

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