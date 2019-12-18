Названы места для моржевания в Москве

Места для зимнего плавания открыты в четырех столичных парках: Воронцовском, «Кузьминках», «Северном Тушино» и «Филях». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Воронцовском парке и парке «Фили» для новичков проходят бесплатные занятия с инструкторами. Здесь можно получить консультацию о безопасном закаливании, а также попробовать окунуться в холодную воду под присмотром специалистов.

В парках оборудованы удобные спуски в воду и теплые раздевалки. Когда на водоемах появится лед, сотрудники парков сделают проруби.

В начале декабря стало известно, что Московское сообщество зимних купальщиков предложило сделать моржевание олимпийским видом спорта. Также сообщалось, что разговоры об этом идут в Министерстве спорта России.

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