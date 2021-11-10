Средняя стоимость аренды квартиры в Москве составила 93 тысячи рублей

Средняя стоимость аренды квартиры в столице осенью 2021 года составила 93 тысячи рублей. Об этом рассказала «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя проектов развития направления вторичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергея Хахулина.

По его словам, к росту цен привело увеличение спроса. «В сентябре этого года средняя стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась в два раза, что связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья», — отметил Хахулин.

Он также добавил, что стоимость аренды квартир в Подмосковье по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14 процентов и достигла 25 тысяч рублей в месяц.

Эксперт подчеркнул, что аренда жилья для большинства людей является временным решением перед покупкой собственной квартиры.

Ранее стоимость съемной комнаты в одном из районов Москвы возмутила россиян.